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Дрон уничтожил замаскированный самоходный комплекс РЭБ рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203442-dron-unichtojil-zamaskirovannyy-samohodnyy-kompleks-reb-rashistov-video.htmlРакурс
На півдні України аеророзвідники ДПСУ виявили схований самохідний комплекс РЕБ і антенне обладнання ворога.
Відповідне відео сьогодні, 24 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Завдяки точній роботі FPV-дронів техніка і спостережний пункт окупантів були знищені, — вказано в описі відео.
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