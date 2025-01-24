На півдні України аеророзвідники ДПСУ виявили схований самохідний комплекс РЕБ і антенне обладнання ворога.

Відповідне відео сьогодні, 24 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Завдяки точній роботі FPV-дронів техніка і спостережний пункт окупантів були знищені, — вказано в описі відео.