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Ракурс
Уничтожение техники врага, скриншот видео

Дрон уничтожил замаскированный самоходный комплекс РЭБ рашистов (ВИДЕО)

24 янв 2025, 17:47
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На півдні України аеророзвідники ДПСУ виявили схований самохідний комплекс РЕБ і антенне обладнання ворога.

Відповідне відео сьогодні, 24 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Завдяки точній роботі FPV-дронів техніка і спостережний пункт окупантів були знищені, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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