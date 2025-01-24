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Ракурс
Знищення техніки ворога, скріншот відео

Дрон знищив замаскований самохідний комплекс РЕБ рашистів (ВІДЕО)

24 січ 2025, 17:47
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На півдні України аеророзвідники ДПСУ виявили схований самохідний комплекс РЕБ і антенне обладнання ворога.

Відповідне відео сьогодні, 24 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Завдяки точній роботі FPV-дронів техніка і спостережний пункт окупантів були знищені, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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