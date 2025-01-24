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Знищення техніки ворога, скріншот відео
Дрон знищив замаскований самохідний комплекс РЕБ рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203442-dron-znyschyv-zamaskovanyy-samohidnyy-kompleks-reb-rashystiv-video.htmlРакурс
На півдні України аеророзвідники ДПСУ виявили схований самохідний комплекс РЕБ і антенне обладнання ворога.
Відповідне відео сьогодні, 24 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Завдяки точній роботі FPV-дронів техніка і спостережний пункт окупантів були знищені, — вказано в описі відео.