Кабмин утвердил сокращенное название Министерства национального единства

Правительство утвердило Положение о Министерстве национального единства Украины

https://racurs.ua/n203449-kabmin-utverdil-sokraschennoe-nazvanie-ministerstva-nacionalnogo-edinstva.html

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Кабмін сьогодні, 24 січня, України ухвалив постанову, якою визначається діяльність Міністерства національної єдності України, а також регламентуються його повноваження і сфери компетенції.

Також цим документом затверджено скорочену назву Міністерства національної єдності України — Міннац'єдності. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Постановою визначено основні повноваження Міннац'єдності:

забезпечення формування та реалізації державної політики з питань національної єдності України та спільного розвитку, української національної самосвідомості, інформаційної політики єдності України та стратегічних комунікацій (у частині повноважень з питань національної єдності України);

⁠формування та реалізація державної політики з питань забезпечення визначених законодавством України прав та інтересів осіб, які виїхали за кордон, зокрема внаслідок збройного конфлікту. А також — створення умов для їх добровільного повернення до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні;

сприяння в координації з МЗС задоволенню національно-культурних, освітніх і мовних потреб осіб, які виїхали за кордон;

сприяння утвердженню української національної ідентичності й української громадянської ідентичності.

Крім того, Уряд схвалив створення Агенції національної єдності — ключової структури, яка допоможе реалізувати ініціативи щодо взаємодії з українською спільнотою і громадськими організаціями у країнах перебування, — зазначили у відомстві. — Зазначимо, що Агенція працюватиме в сфері управління Міністерства національної єдності України.

3 грудня 2024 року Кабмін ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Міністерство національної єдності України.