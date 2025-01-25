Трамп "наехал" на премьера Дании по поводу контроля над Гренландией

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Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Данії Фредеріксен заявив, що серйозно налаштований взяти Гренландію під контроль Вашингтона.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на п’ятьох європейських чиновників, які знають зміст розмови.

Вони наголосили, що Трамп був агресивним і конфронтаційним після коментарів прем'єрки Данії щодо того, що острів не продається, попри її пропозицію про більшу співпрацю щодо військових баз і розробки корисних копалин.

Розмова Трампа та Фредеріксен тривала 45 хвилин. За словами співрозмовників FT, розмова пройшла «дуже погано».

Це було жахливо, — сказав один із джерел FT. — Він був непохитний. Це був ніби холодний душ. Раніше було важко сприймати все це всерйоз. Але я думаю, це все серйозно і потенційно дуже небезпечно, — зазначив ще один співрозмовник газети.

Колишній данський чиновник назвав розмову «дуже жорсткою». За його словами, Трамп пригрозив Данії «конкретними» економічними заходами.

В офісі прем'єр-міністра Данії заявили, що «не підтверджують інтерпретацію розмови, даної анонімними джерелами». У Білому домі інформацію FT не коментували.

Financial Times пише, що багато європейських чиновників сподівалися, що заяви Трампа про плани взяти під контроль Гренландію були певним «хитрощом» для посилення впливу НАТО. Однак розмова з прем'єром Данії «зруйнувала ці надії», зазначає видання.

Трамп із часів свого першого президентського терміну неодноразово висловлювався про те, що Гренландія має стати частиною США. До цієї ідеї він повернувся після обрання президентом у 2024 році. Так, у грудні Трамп заявив, що «володіння та контроль над Гренландією — це абсолютна необхідність» для національної безпеки США. На прес-конференції 7 січня Трамп сказав, що Данія має відмовитись від прав на Гренландію. Він також не виключав можливості економічного або військового примусу, щоб отримати контроль над островом.

Данія на тлі заяв Трампа збільшила витрати на оборону Гренландії.