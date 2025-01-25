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Российские дроны четвертый раз за день ударили по Харькову. Фото:

Российские дроны четвертый раз за день ударили по Харькову, есть раненые

25 янв 2025, 17:49
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У Харкові у суботу, 25 січня, зафіксовано вже чотири прильоти внаслідок атаки російських БпЛА.

Окупанти спершу тричі поцілили у Шевченківському та Холодногірському районах. О 16.13 відбувся про четвертий за день і другий у Шевченківському районі приліт. Ворожий БПЛА вдарив поблизу багатоповерхового житлового будинку. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Сталося влучання в парковку біля багатоповерхівки. Пошкоджено фасад будинку, вибиті шибки. Постраждали кілька авто.

А в Холодногірському районі внаслідок сьогоднішньої атаки постраждали троє осіб. Двом жінкам та одному чоловікові медичну допомогу надали на місті.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішнього обстрілу в деяких районах Харкові могли фіксуватися проблеми з електрикою та водопостачанням. Згодом фахівці відновили подачі послуг у домівки харківʼян.

Источник: Ракурс


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