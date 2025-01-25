Зеленский назвал четыре страны, желающие видеть на предстоящих переговорах. Фото: ОП

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У майбутніх переговорах щодо припинення війни мають брати участь Україна, Сполучені Штати Америки, Європа та рф.

Для Києва важливо, щоб на переговорах були присутні європейські партнери, бо Україна у майбутньому стане членом Європейського Союзу. Однак структура переговорного процесу наразі невідома, бо не існує спільного плану. Про це президент Володимир Зеленський заявив 25 січня на прес-конференції з президентом Молдови Маєю Санду в Києві.

Який буде майданчик щодо перемовин — я дуже сподіваюся, що буде Україна, Америка, Європа і росія. Я б дуже хотів, щоб європейський голос також був. Для нас це важливо, бо ми будемо членами Європейського Союзу, — зазначив він.

Глава державна підкреслив, що «виключити Україну неможливо з будь-якого переговорного майданчика, або цей переговорний майданчик не буде мати реальний результат, а буде мати тільки результати політичні», які ніяк не пов’язані з безпекою і закінченням війни". І додав, що контакти усіх сторін можуть бути у різних форматах і залежатимуть від того, який буде план щодо закінчення війни.

Перед тією чи іншою зустріччю повинен бути на папері формат, як ми зможемо досягти справедливого миру. Я думаю, ми сьогодні повинні сфокусуватися саме на цьому, — заявив президент.

Нагадаємо, днями російський диктатор володимир путін заявив про те, що росія готова до переговорів з Україною. Однак глава рф поскаржився, що у Києва є заборона на переговори з країною-агресором.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про заборону переговорів з росією було вимушеним, бо путін почав будувати дуже багато різних каналів разом з сепаратистами і представниками інших держав щодо впливу на Україну, на її незалежність і безпосередньо на нього.