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Ракурс
ВСУ поразили важные объекты рашистов, фото: Генштаб ВСУ

Повторный удар по НПЗ в Рязани подтвердил Генштаб ВСУ

26 янв 2025, 11:50
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Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління Міноборони України повторно уразили об'єкти «Рязанської нафтопереробної компанії», яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1, — наголошують у Генштабі.

Крім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області рф. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об'єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме, — додали у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні вранці з’явилися повідомлення про другу за останні дві доби атаку на нафтопереробний завод у російській Рязані.

Источник: Ракурс


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