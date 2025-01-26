Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия атаки беспилотников в Рязани, фото: Astra
Беспилотники снова атаковали НПЗ в Рязани (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n203485-bespilotniki-snova-atakovali-npz-v-ryazani-foto-video.htmlРакурс
Друга за останні дві доби атака на нафтопереробний завод сталася у російській Рязані в ніч на сьогодні, 26 січня.
В результаті, ймовірно, горить нафтопереробний завод. Про це повідомляє російське видання Astra.
Зазначається, що у місцевих соцмережах з’явилися повідомлення про чергову пожежу в районі НПЗ та були опубліковані відповідні фото та відео. Однак, з огляду на те, що попередня атака на той самий об'єкт була в ніч на 24 січня, дату зйомки підтвердити проблематично.
Місцева влада традиційно заявила, що безпілотники над Рязанською областю були знищені «засобами ППО та РЕБ».
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...