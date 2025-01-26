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Последствия атаки беспилотников в Рязани, фото: Astra

Беспилотники снова атаковали НПЗ в Рязани (ФОТО, ВИДЕО)

26 янв 2025, 08:25
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Друга за останні дві доби атака на нафтопереробний завод сталася у російській Рязані в ніч на сьогодні, 26 січня.

В результаті, ймовірно, горить нафтопереробний завод. Про це повідомляє російське видання Astra.

Зазначається, що у місцевих соцмережах з’явилися повідомлення про чергову пожежу в районі НПЗ та були опубліковані відповідні фото та відео. Однак, з огляду на те, що попередня атака на той самий об'єкт була в ніч на 24 січня, дату зйомки підтвердити проблематично.

Місцева влада традиційно заявила, що безпілотники над Рязанською областю були знищені «засобами ППО та РЕБ».

Наслідки атаки безпілотників у Рязані, фото: Astra


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