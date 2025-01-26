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Наслідки атаки безпілотників у Рязані, фото: Astra
Безпілотники знову атакували НПЗ у Рязані (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203485-bezpilotnyky-znovu-atakuvaly-npz-u-ryazani-foto-video.htmlРакурс
Друга за останні дві доби атака на нафтопереробний завод сталася у російській Рязані в ніч на сьогодні, 26 січня.
В результаті, ймовірно, горить нафтопереробний завод. Про це повідомляє російське видання Astra.
Зазначається, що у місцевих соцмережах з’явилися повідомлення про чергову пожежу в районі НПЗ та були опубліковані відповідні фото та відео. Однак, з огляду на те, що попередня атака на той самий об'єкт була в ніч на 24 січня, дату зйомки підтвердити проблематично.
Місцева влада традиційно заявила, що безпілотники над Рязанською областю були знищені «засобами ППО та РЕБ».
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