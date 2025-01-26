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Ракурс
ЗСУ вразили важливі об’єкти рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

Повторний удар по НПЗ у Рязані підтвердив Генштаб ЗСУ

26 січ 2025, 11:50
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Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління Міноборони України повторно уразили об'єкти «Рязанської нафтопереробної компанії», яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1, — наголошують у Генштабі.

Крім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області рф. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об'єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме, — додали у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні вранці з’явилися повідомлення про другу за останні дві доби атаку на нафтопереробний завод у російській Рязані.

Джерело: Ракурс


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