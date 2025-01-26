Повторний удар по НПЗ у Рязані підтвердив Генштаб ЗСУ

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ЗСУ вразили важливі об’єкти рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
Повторний удар по НПЗ у Рязані підтвердив Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n203491-povtornyy-udar-po-npz-u-ryazani-pidtverdyv-genshtab-zsu.htmlРакурс
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління Міноборони України повторно уразили об'єкти «Рязанської нафтопереробної компанії», яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.
Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1, — наголошують у Генштабі.
Крім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області рф. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.
Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об'єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме, — додали у Генштабі.
Нагадаємо, сьогодні вранці з’явилися повідомлення про другу за останні дві доби атаку на нафтопереробний завод у російській Рязані.