Ситуация в районе Великой Новоселки 24 января, карта: DeepState

https://racurs.ua/n203494-vsu-izbejali-okrujeniya-vblizi-velikoy-novoselki-110-ombr.html

Ракурс

Українські військові відступили з районів, де існувала загроза оточення в районі Нової Новосілки на Донеччині.

Про це повідомляється у Telegram-каналі 110-ї ОМБр.

Загрози оточенню наших підрозділів немає. Наші захисники бʼються як леви з надзвичайною хоробрістю, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в останні дні ворог величезними силами піхоти намагався блокувати опорні пункти українських військових.

Застосування техніки звелося нанівець, як з нашої, так і зі сторони противника. Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення — знищувалося, — наголосили у бригаді. — Якщо по арті та FPV у нас з противником приблизний паритет, то по кількості піхоти у росіян величезна перевага. Але крові ми в них добре попили і продовжуємо кровопускання.

Зазначається, що з районів, де виникала загроза оточення, українські військові вийшли, використовуючи погодні умови.

Це не означає що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника, — зазначають у бригаді.

У 110-й ОМБр зазначають, що продовжувати наступ з Великої Новосілки росіяни вже не зможуть.

Виникла типова ситуація для москалів «головне зробити флаговтик». Ціна та перспективи неважливі. Річка «Мокрі Яли», яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника, — наголошують у бригаді.