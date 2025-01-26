Офис USAID в Украине получил распоряжение приостановить финансирование всех проектов

https://racurs.ua/n203498-ofis-usaid-v-ukraine-poluchil-rasporyajenie-priostanovit-finansirovanie-vseh-proektov.html

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Офіс USAID в Україні отримав розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів. Про це повідомляють джерела Суспільного.

Українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, які фінансувались за кошти USAID. Водночас, за даними джерел, як планують реалізовувати директиву та чи будуть виключення наразі невідомо.

USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Американські дипломати просять виключити Україну з програми США про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів. Про це пише FT, ознайомившись з відповідними документами.

У матеріалі йдеться, що під загрозою опинилися програми з підтримки економіки, лікарень, шкіл, розвитку енергетики тощо. Водночас український урядовець підтвердив FT, що військова допомога продовжить надходити.

Наразі ми не знаємо, чи буде схвалено цей запит — повністю чи частково. Але є позитивні сигнали з Вашингтона, — йдеться в листі, надісланому співробітникам USAID в Україні.

NYT паралельно пише, що США призупинять програми з гуманітарного розмінування по всьому світу — це частина указу Трампа про переоцінку зовнішньої допомоги. У понеділок організаціям, які отримують гранти на розмінування, мають надати подальші вказівки.

Напередодні Politico писало, що Держдеп США поставив на паузу всі програми міжнародної допомоги і це «схоже, включає військову підтримку для України». Втім, головні програми військової допомоги зараз працюють без змін.

Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш пояснив у мережі Х, про які проєкти йдеться.

Зі слів джерел, на паузу поставили програму FMF. Але торік на неї заклали $1,6 млрд й ці кошти вичерпали ще в травні.

У Пентагоні зазначили, що запланованих поставок зброї зі складів США за програмою PDA та контрактів на виготовлення зброї за програмою USAI, оформлених адміністрацією Байдена, пауза поки не стосується.

Тобто технічно — так, розпорядження Держдепу стосується програми військової підтримки FMF. Але по факту — дві основні програми PDA та USAI, за якими ще продовжується виготовлення та постачання зброї для України, на цю мить залишаються працювати без змін, — пише Остап Яриш.

В теорії заплановані поставки озброєння можуть зупинити в майбутньому, але для цього потрібна окрема процедура, зазначає Яриш. Для програми PDA від адміністрації Байдена залишилось близько $4 млрд, але оголошення нових пакетів військової допомоги залежатиме від адміністрації Трампа.

Водночас пауза від Держдепу впливає на невійськові програми. Так, та ж USAID має програми це підтримки енергетики, відбудови інфраструктури, медичної допомога, освіти та інших. Наразі неясно що з цими програмами буде далі.

Є зміни у програмах для біженців з України, зокрема United for Ukraine (U4U). Міністерство нацбезпеки США ставить її на паузу. Заявки на прихисток за цією програмою поки не розглядатимуть.