ПВО Сухопутных войск уничтожило более 200 российских беспилотников в неделю, фото: Сумская ОВА

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Ракурс

Розрахунками протиповітряної оборони Сухопутних військ за минулий тиждень знищено 201 засіб повітряної розвідки та нападу противника.

Про це сьогодні, у понеділок 27 січня, повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

За тиждень знищено такі безпілотники ворога: