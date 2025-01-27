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ПВО Сухопутных войск уничтожило более 200 российских беспилотников в неделю, фото: Сумская ОВА

Более 200 БПЛА уничтожила ПВО Сухопутных войск за неделю (ИНФОГРАФИКА)

27 янв 2025, 20:58
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Розрахунками протиповітряної оборони Сухопутних військ за минулий тиждень знищено 201 засіб повітряної розвідки та нападу противника.

Про це сьогодні, у понеділок 27 січня, повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

За тиждень знищено такі безпілотники ворога:

  • 121 Shahed-131/136;
  • один «Орлан» 10/30;
  • сім Supercam;
  • 10 Zala;
  • 16 «Ланцетів»;
  • 46 «Привіт-82» та інших.

ППО Сухопутних військ знищила понад 200 російських безпілотників за тиждень, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


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