Избиение российского беспилотника, скриншот видео

https://racurs.ua/n203497-na-sumschine-pulemetnym-ognem-sbili-rossiyskuu-parodiu-video.html

Ракурс

На Сумщині мобільна вогнева група бригади «Сталевий кордон» вогнем з кулемета ДШК знищила російський безпілотник «Пародія».

Відповідне відео сьогодні, 26 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Такі дрони обманюють радари, створюючи ілюзію серйознішої загрози, як-от «шахед» чи інший ударний БпЛА. Вчасне знищення таких дронів допомагає зосередити сили на справжніх загрозах, — наголошують у ДПСУ.

Восени 2024 року ГУР опублікувала фото уламків «пародій». Ці дрони виготовляються з фанери й призначені для імітації «Шахеда». Вони набагато менші та дешевші за «шахеди», але радіолокаційно імітують їх. «Пародія» — один із основних дронів-приманок, які росія масово застосовує у повітряних атаках проти України.