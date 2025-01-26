Ракурсhttps://racurs.ua/
Збиття російського безпілотника, скріншот відео
На Сумщині з кулемета збили російську «Пародію» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203497-na-sumschyni-z-kulemeta-zbyly-rosiysku-parodiu-video.htmlРакурс
На Сумщині мобільна вогнева група бригади «Сталевий кордон» вогнем з кулемета ДШК знищила російський безпілотник «Пародія».
Відповідне відео сьогодні, 26 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Такі дрони обманюють радари, створюючи ілюзію серйознішої загрози, як-от «шахед» чи інший ударний БпЛА. Вчасне знищення таких дронів допомагає зосередити сили на справжніх загрозах, — наголошують у ДПСУ.
Восени 2024 року ГУР опублікувала фото уламків «пародій». Ці дрони виготовляються з фанери й призначені для імітації «Шахеда». Вони набагато менші та дешевші за «шахеди», але радіолокаційно імітують їх. «Пародія» — один із основних дронів-приманок, які росія масово застосовує у повітряних атаках проти України.
Читайте також
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...