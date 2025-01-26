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Ракурс
Збиття російського безпілотника, скріншот відео

На Сумщині з кулемета збили російську «Пародію» (ВІДЕО)

26 січ 2025, 14:56
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На Сумщині мобільна вогнева група бригади «Сталевий кордон» вогнем з кулемета ДШК знищила російський безпілотник «Пародія».

Відповідне відео сьогодні, 26 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Такі дрони обманюють радари, створюючи ілюзію серйознішої загрози, як-от «шахед» чи інший ударний БпЛА. Вчасне знищення таких дронів допомагає зосередити сили на справжніх загрозах, — наголошують у ДПСУ.

Восени 2024 року ГУР опублікувала фото уламків «пародій». Ці дрони виготовляються з фанери й призначені для імітації «Шахеда». Вони набагато менші та дешевші за «шахеди», але радіолокаційно імітують їх. «Пародія» — один із основних дронів-приманок, які росія масово застосовує у повітряних атаках проти України.

Джерело: Ракурс


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