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ППО Сухопутних військ знищила понад 200 російських безпілотників за тиждень, фото: Сумська ОВА

Понад 200 БПЛА знищила ППО Сухопутних військ за тиждень (ІНФОГРАФІКА)

27 січ 2025, 20:58
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Розрахунками протиповітряної оборони Сухопутних військ за минулий тиждень знищено 201 засіб повітряної розвідки та нападу противника.

Про це сьогодні, у понеділок 27 січня, повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

За тиждень знищено такі безпілотники ворога:

  • 121 Shahed-131/136;
  • один «Орлан» 10/30;
  • сім Supercam;
  • 10 Zala;
  • 16 «Ланцетів»;
  • 46 «Привіт-82» та інших.

ППО Сухопутних військ знищила понад 200 російських безпілотників за тиждень, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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