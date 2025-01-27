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ППО Сухопутних військ знищила понад 200 російських безпілотників за тиждень, фото: Сумська ОВА
Понад 200 БПЛА знищила ППО Сухопутних військ за тиждень (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n203537-ponad-200-bpla-znyschyla-ppo-suhoputnyh-viysk-za-tyjden-infografika.htmlРакурс
Розрахунками протиповітряної оборони Сухопутних військ за минулий тиждень знищено 201 засіб повітряної розвідки та нападу противника.
Про це сьогодні, у понеділок 27 січня, повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
За тиждень знищено такі безпілотники ворога:
- 121 Shahed-131/136;
- один «Орлан» 10/30;
- сім Supercam;
- 10 Zala;
- 16 «Ланцетів»;
- 46 «Привіт-82» та інших.