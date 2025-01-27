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Ракурс
Рустем Умеров, фото: «Украинская правда»

НАБУ зарегистрировало производство против Умерова — ЦПК

27 янв 2025, 20:39
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Національне антикорупційне бюро України зареєструвало провадження за заявою Центру протидії корупції про вчинення злочину міністром оборони Рустемом Умєровим.

Про це сьогодні, 27 січня, повідомляється у Telegram-каналі ЦПК.

У діях міністра може мати місце злочин за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), — заявляють у ЦПК.

Зазначається, що 24 січня міністр оборони відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) про продовження контракту з директором АОЗ Мариною Безруковою ще на рік. Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували — Тараса Чмута і Юрія Джигиря.

У ЦПК вважають, що Умєров діяв всупереч закону.

Ми впевнені, що за ці дії доведеться відповідати і НАБУ має ретельно перевірити мотиви і наслідки рішень міністра, — резюмували у ЦПК.

Источник: Ракурс


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