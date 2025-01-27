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Владимир Зеленский, фото: Киевская ОВА

Если завтра половина армии уйдет домой, тогда нужно было в первый день сдаваться — Зеленский

27 янв 2025, 21:20
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Воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, тому потрібно примусити росію швидше закінчити війну проти України. Якщо завтра половина армії піде додому, то російський диктатор володимир путін вб'є всіх українців.

Про це в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі, яка 8 січня була звільнена з іранського полону, заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Зеленський зазначив, що існують запити щодо демобілізації, однак вони не передбачені законом.

Тобто воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, які є в країні. Абсолютно всіх, — наголосив Зеленський. — І в цьому, на жаль, є виклик цієї війни, і тому потрібно максимально пришвидшити, щоб її закінчити, примусити росію закінчити цю війну.

Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися. Так і є. Тому що якщо завтра половина людей піде додому, путін нас вб'є всіх, — додав він.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»


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