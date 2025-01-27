Украинские беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, фото: ASTRA

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Російський Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників у ніч на 26 січня.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

За словами джерел агентства, внаслідок атаки:

було підпалено нафтосховище на заводі;

серед пошкодженого обладнання — залізнична естакада і установка гідроочищення, яка використовується для видалення домішок з нафтопродуктів.

Пошкоджено залізничне наливне обладнання. Залізничні відвантаження не здійснюються, переробка нафти зупинена, — розповів співрозмовник агентства.

До цього завод також був атакований безпілотниками у ніч на 24 січня. Інший співрозмовник агентства повідомив, що з того дня відвантаження було призупинено, також підтвердивши, що завод зупинено через неможливість відвантаження нафтопродуктів.

Російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на власні джерела повідомляє, що в ніч на 26 січня на цьому НПЗ сталася пожежа. За даними джерел, об'єкт атакували щонайменше 18 українських безпілотників, три з них влучили у підприємство.

В результаті спалахнула установка АВТ-4 — інструмент, завдяки якому з нафти отримують дистиляти бензину, гасу, дизельного палива та мазуту, — зазначає видання. — До цього установку було атаковано 13 березня 2024 року, її роботу було зупинено на 2 тижні, після чого її знову запустили, але лише на 60%.

Також за інформацією Telegram-каналі, внаслідок атаки 26 січня на НПЗ сталася пожежа на установці з очищення від'єднань та вологи, і на установці ВГО, яка перетворює вакуумований газойль на якісний. Також пошкоджено установку очищення від сірки.

У 2024 році Рязанський нафтопереробний завод переробив 13,1 млн тонн або майже 5% від загального обсягу переробки нафти в рф. Він виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,3 млн тонн мазуту та 1 млн тонн авіаційного палива.

Джерело: Reuters, ASTRA