Суд оштрафовал экс-председателя Броварской РВА за наезд на четырех пешеходов — прокуратура готовит апелляцию

Последствия ДТП в Броварах, фото: Нацполиция

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Суд схвалив угоду між колишнім головою Броварської РВА Володимиром Майбоженком, котрий у квітні 2024 року скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, і постраждалими.

Згідно з угодою, Майбоженко сплатить 34 тис. грн штрафу. Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Вироком Броварського міськрайонного суду сьогодні, 27 січня 2025 року, прийнято рішення про затвердження угоди про примирення з потерпілими, відповідно до якої експосадовець понесе покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 000 грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки, — розповіли в прокуратурі.

У відомстві наголошують, що прокурор заперечував проти укладення цієї угоди:

свою позицію прокурор обґрунтовував невідповідністю положень угоди інтересам суспільства та вимогам Кримінального кодексу;

при цьому, суд відмовив прокурору у дослідженні в ході судового розгляду матеріалів провадження, які свідчать про відсутність пом’якшуючої обставини у вигляді активного сприяння в розкритті кримінального правопорушення з боку обвинуваченого.

Наразі на вказаний вирок готується апеляційна скарга, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 26 квітня 2024 року Майбоженко у нетверезому стані скоїв наїзд на пішоходів. Наступного дня його звільнили з посади очільника РВА.