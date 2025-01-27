Суд оштрафував екс-голову Броварської РДА за наїзд на чотирьох пішоходів — прокуратура готує апеляцію

Суд оштрафував екс-голову Броварської РДА за наїзд на чотирьох пішоходів — прокуратура готує апеляціюhttps://racurs.ua/ua/n203541-sud-oshtrafuvav-eks-golovu-brovarskoyi-rda-za-nayizd-na-chotyroh-pishohodiv-prokuratura-gotuie.htmlРакурс
Суд схвалив угоду між колишнім головою Броварської РВА Володимиром Майбоженком, котрий у квітні 2024 року скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, і постраждалими.
Згідно з угодою, Майбоженко сплатить 34 тис. грн штрафу. Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.
Вироком Броварського міськрайонного суду сьогодні, 27 січня 2025 року, прийнято рішення про затвердження угоди про примирення з потерпілими, відповідно до якої експосадовець понесе покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 000 грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки, — розповіли в прокуратурі.
У відомстві наголошують, що прокурор заперечував проти укладення цієї угоди:
- свою позицію прокурор обґрунтовував невідповідністю положень угоди інтересам суспільства та вимогам Кримінального кодексу;
- при цьому, суд відмовив прокурору у дослідженні в ході судового розгляду матеріалів провадження, які свідчать про відсутність пом’якшуючої обставини у вигляді активного сприяння в розкритті кримінального правопорушення з боку обвинуваченого.
Наразі на вказаний вирок готується апеляційна скарга, — зазначили в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, 26 квітня 2024 року Майбоженко у нетверезому стані скоїв наїзд на пішоходів. Наступного дня його звільнили з посади очільника РВА.