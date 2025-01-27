Нічна атака дронів пошкодила дев’ять багатоповерхівок у Дніпрі — мер (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203540-nichna-ataka-droniv-poshkodyla-dev-yat-bagatopoverhivok-u-dnipri-mer-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 січня, атакували дронами місто Дніпро.
В результаті постраждали дев’ять багатоповерхівок. У двох понівечені покрівлі. Загалом вибито понад 130 вікон. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.
Комунальники відпрацювали ще зранку. Зараз території дворів уже розчищені, — зазначив Філатов. — Нині у будинках є централізоване опалення, світло, вода.
Мер зазначив, що газу наразі немає лише в багатоповерхівці, що була в епіцентрі вибуху.
Там зруйновані вентиляційні канали. Будемо намагатися відновити подачу газу принаймні в один підʼїзд. Решта робіт вимагатиме більше часу, — розповів він. — Фахівці визначать стан несучих конструкцій будівлі. Далі буде зрозуміло яким чином відновлювати покрівлю.