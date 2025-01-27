Последствия атаки российских дронов на Днепр, фото: Днепропетровский городской совет

https://racurs.ua/n203540-nochnaya-ataka-dronov-povredila-devyat-mnogoetajek-v-dnepre-mer-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 січня, атакували дронами місто Дніпро.

В результаті постраждали дев’ять багатоповерхівок. У двох понівечені покрівлі. Загалом вибито понад 130 вікон. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.

Комунальники відпрацювали ще зранку. Зараз території дворів уже розчищені, — зазначив Філатов. — Нині у будинках є централізоване опалення, світло, вода.

Мер зазначив, що газу наразі немає лише в багатоповерхівці, що була в епіцентрі вибуху.