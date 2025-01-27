Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки российских дронов на Днепр, фото: Днепропетровский городской совет

Ночная атака дронов повредила девять многоэтажек в Днепре — мэр (ФОТО)

27 янв 2025, 22:25
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 січня, атакували дронами місто Дніпро.

В результаті постраждали дев’ять багатоповерхівок. У двох понівечені покрівлі. Загалом вибито понад 130 вікон. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.

Комунальники відпрацювали ще зранку. Зараз території дворів уже розчищені, — зазначив Філатов. — Нині у будинках є централізоване опалення, світло, вода.

Мер зазначив, що газу наразі немає лише в багатоповерхівці, що була в епіцентрі вибуху.

Там зруйновані вентиляційні канали. Будемо намагатися відновити подачу газу принаймні в один підʼїзд. Решта робіт вимагатиме більше часу, — розповів він. — Фахівці визначать стан несучих конструкцій будівлі. Далі буде зрозуміло яким чином відновлювати покрівлю.

Наслідки атаки російських дронів на Дніпро, фото: Дніпропетровська міська рада

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров