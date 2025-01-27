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Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак
На Дніпропетровщині російські обстріли пошкодили газогін, ЛЕП та сонячні панелі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203539-na-dnipropetrovschyni-rosiyski-obstrily-poshkodyly-gazogin-lep-ta-sonyachni-paneli-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 січня, протягом дня міс разів обстрілювали Нікопольщину з артилерії. Також ворог спрямував на район і дрон-камікадзе.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що від ворога сьогодні потерпали Нікополь, а також Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. В результаті було пошкоджено:
- промислове підприємство;
- приватний будинок;
- сонячні панелі;
- лінія електропередач.
Вранці внаслідок артобстрілу постраждали п’ятеро чоловіків віком від 30 до 39 років. Їх госпіталізували. З них до вечора в лікарні залишився один.
У 31-річного пацієнта осколкове поранення. Стан середньої тяжкості, — розповів Лисак.
Надвечір ворог також двічі вдарив по Синельниківському району. Там пошкоджені шість приватних осель та газогін. За попередньою інформацією, люди не постраждали.