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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

На Дніпропетровщині російські обстріли пошкодили газогін, ЛЕП та сонячні панелі (ФОТО)

27 січ 2025, 21:57
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Російські загарбники сьогодні, 27 січня, протягом дня міс разів обстрілювали Нікопольщину з артилерії. Також ворог спрямував на район і дрон-камікадзе.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що від ворога сьогодні потерпали Нікополь, а також Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. В результаті було пошкоджено:

  • промислове підприємство;
  • приватний будинок;
  • сонячні панелі;
  • лінія електропередач.

Вранці внаслідок артобстрілу постраждали п’ятеро чоловіків віком від 30 до 39 років. Їх госпіталізували. З них до вечора в лікарні залишився один.

У 31-річного пацієнта осколкове поранення. Стан середньої тяжкості, — розповів Лисак.

Надвечір ворог також двічі вдарив по Синельниківському району. Там пошкоджені шість приватних осель та газогін. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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