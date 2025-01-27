ППО збила 57 із 104 російських БпЛА. Фото: Генштаб

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Ракурс

Масовану атаку російських безпілотників відбили українські захисники.

У ніч на 27 січня країна-агресор атакувала 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, які запустили з російських Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська й мису Чауда в окупованому Криму. Про це Повітряні сили ЗСУ 27 січня повідомили у Telegram.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи. Робота по ворожих дронах тривала у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Було збито 57 «Шахедів» та безпілотників інших типів. Ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, але без негативних наслідків.

У Повітряних силах заявили про пошкодження у Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Київській областях. Ворог уразив інфраструктурні об'єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, а постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, нічна атака безпілотників призвела до пошкодження трьох багатоповерхових будинків у Дніпрі. В одній дев’ятиповерхівці виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники.

А в Івано-Франківській області російські ударні БпЛА типу «Шахед» атакували об'єкти критичної інфраструктури. На одному з місць удару виникла пожежа.

Також внаслідок дронової атаки ворога були пошкоджені інфраструктурні об'єкти в Сумах та у Піщаному.