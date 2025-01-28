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Ракурс
Россияне на оккупированных территориях. Фото:

Россияне обустроили склады БК в домах украинцев на оккупированном Запорожье

28 янв 2025, 16:49
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Будинки місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області масово використовують російські загарбники.

Ворожі солдати все частіше розквартируються у будинках українців у районі населених пунктів Молочанськ, Михайлівка та Розівка. Окупанти не лише живуть у цих квартирах. Частину будинків ворог використовує як склади для боєприпасів. Про це рух опору «АТЕШ» 28 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що представники підпілля «масово повідомляють» про таку практику російських військ. До цих загарбників щодня приїжджає військова поліція та співробітники ФСБ, фіксується постійне переміщення ящиків із патронами, гранатами та мінами.

В «АТЕШ» наголошують, що російська армія продовжує свою поширену тактику ховатися серед мирного населення.

Але запевняємо вас, це їм не допоможе: уся логістика боєприпасів буде порушена завдяки злагодженій роботі наших агентів та професіоналізму Сил Оборони, — запевнили партизани.

Нагадаємо, партизани встановили, що санаторій «Здравниця» в Євпаторії став місцем дислокації загарбників. Тут росіяни ховають військову техніку, вогневі точки, великокаліберні кулемети, озброєння та боєкомплекти. Озброєна охорона ретельно охороняє периметр об'єкта, а вздовж берегової лінії розміщено додаткові вогневі точки та обладнання.

Источник: Ракурс


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