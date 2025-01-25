Санаторій у Євпаторії окупанти перетворили на військову базу. Фото: АТЕШ

https://racurs.ua/ua/n203471-sanatoriy-u-ievpatoriyi-okupanty-peretvoryly-na-viyskovu-bazu-foto.html

Ракурс

Російські війська ховають військову техніку серед цивільних забудов у Євпаторії.

Українські партизани виявили місце розташування підрозділу армії рф, який окупанти намагаються тримати в таємниці. Санаторій «Здравниця» в Євпаторії став місцем дислокації загарбників, які знову ховаються серед місцевого населення, наражаючи на небезпеку величезну кількість людей. Про це рух опору «АТЕШ» 25 січня повідомив у Telegram.

Виявилося, що на території санаторію росіяни ховають військову техніку, вогневі точки, великокаліберні кулемети, озброєння та боєкомплекти. Озброєна охорона ретельно охороняє периметр об'єкта, а вздовж берегової лінії розміщено додаткові вогневі точки та обладнання.

Вся зібрана інформація вже передана у правильні руки. Окупантам більше не вдасться спокійно перебувати у цьому місці. Чекаємо на гарні та гарячі новини, — додали в «АТЕШ».

Нагадаємо, Балаклавська бухта в тимчасово окупованому Криму знову стала військово значимою для російських загарбників — окупанти посилюють у бухті морські інженерні загородження, призначені для захисту від надвождних безпілотників і диверсійних груп. Також вони знову використовують для військових цілей стару підземну базу підводних човнів, яка раніше функціонувала як музей.