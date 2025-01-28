Новый министр обороны США Пит Хегсет. Фото:

https://racurs.ua/n203570-novyy-glava-pentagona-priostanovil-novye-armeyskie-kontrakty-bloomberg.html

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Сполучені Штати Америки призупинили укладання усіх нових армійських контрактів.

Новий міністр оборони США Піт Хегсет вирішив призупинити нові армійські контракти, щоб переоцінити потреби військових і системи закупівель. Призупинення контрактів може тривати десять днів, але потенційно може й затягнутися на місяці. Про це повідомило агенство Bloomberg із посиланням на ще неопубліковане рішення Пентагону і людей, ознайомлених із ситуацією.

Зазначається, що тимчасово Міністерство оборони США не приймає запити на відкриття оборонних програм.

Частково нове рішення стосується зупинки всіх програм різноманітності, справедливості та залучення (DEI), які президент США Дональд Трамп наказав закрити своїм виконавчим указом.

Вказівки президента чіткі: жодних DEI у Міністерстві оборони. Пентагон підкориться негайно. Без винятків, змін назв або затримок, — таку повідомлення Хегсет раніше опублікував у соцмережах.

Нагадаємо, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. 24 січня Державний департамент США видав відповідне розпорядження.

А 27 січня стало відомо, що Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проектів без винятків після директиви Держдепу про аудит на 90 днів.

Джерело: Bloomberg