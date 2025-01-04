Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
росія серйозно розглядала застосування ядерної зброї в Україні, але Китай відмовив її від цього

росія серйозно розглядала застосування ядерної зброї в Україні, — Блінкен

4 січ 2025, 10:45
999

росія серйозно розглядала застосування ядерної зброї в Україні, але Китай відмовив її від цього.


.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в коментарі виданню Financial Times.

ВІн заявив, що США були «дуже стурбовані» тим, що путін, схоже, принаймні розглядав ядерний варіант.

Навіть якщо ймовірність зросла з 5 до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого… У нас є підстави вважати, що Китай залучив росію і сказав: «Не роби цього», — заявив Блінкен.

Він додав, що подібна розмова могла статися після того, як США сказали Китаю, що путін планує запустити ядерну зброю в космос.

Блінкен вважає, що путін зазнав стратегічної поразки і що НАТО «є більшим і більш забезпеченим ресурсами, ніж будь-коли».

Дипломат відкидає припущення, що адміністрація Байдена зволікала з наданням зброї, кажучи, що вона «повинна була взяти до уваги низку факторів», таких як здатність України експлуатувати і обслуговувати системи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів