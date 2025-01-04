росія серйозно розглядала застосування ядерної зброї в Україні, але Китай відмовив її від цього

https://racurs.ua/ua/n202810-rosiya-seryozno-rozglyadala-zastosuvannya-yadernoyi-zbroyi-v-ukrayini-blinken.html

Ракурс

росія серйозно розглядала застосування ядерної зброї в Україні, але Китай відмовив її від цього.

.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в коментарі виданню Financial Times.

ВІн заявив, що США були «дуже стурбовані» тим, що путін, схоже, принаймні розглядав ядерний варіант.

Навіть якщо ймовірність зросла з 5 до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого… У нас є підстави вважати, що Китай залучив росію і сказав: «Не роби цього», — заявив Блінкен.

Він додав, що подібна розмова могла статися після того, як США сказали Китаю, що путін планує запустити ядерну зброю в космос.

Блінкен вважає, що путін зазнав стратегічної поразки і що НАТО «є більшим і більш забезпеченим ресурсами, ніж будь-коли».

Дипломат відкидає припущення, що адміністрація Байдена зволікала з наданням зброї, кажучи, що вона «повинна була взяти до уваги низку факторів», таких як здатність України експлуатувати і обслуговувати системи.