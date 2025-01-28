ОПУ начнет консультации по возобновлению финансирования USAID. Фото:

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Україна незабаром проведе консультації зі США для відновлення фінансування гуманітарних проектів під егідою USAID.

Зупинення фінансування під егідою агентства США з міжнародного розвитку це «несподівана і неприємна новина» як для української влади, так і для громадського сектору. А пауза на 90 днів від ключового донора «не може не бентежити». Про це заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила у Telegram.

Однак, як написала посадовець, українська влада зможе стабілізувати ситуацію на гуманітарному напрямі. Спершу на Банковій планують найближчим часом почати «предметні консультації» з США з метою продовження фінансування проектів із гуманітарного реагування.

Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проектних команд треба зберегти людей та напрацювання, — зазначила Верещук.

А президент Володимир Зеленський заявив, що доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені. За його словами, чиновник з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті: майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через громади та різні організації.

Нагадаємо, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Указ не стосується військової допомоги Україні.

А 27 січня стало відомо, що Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проектів без винятків після директиви Державного департаменту про аудит на 90 днів.