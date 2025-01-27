USAID призупинило фінансування всіх програм та проектів в Україні

Призупинено фінансування всіх проектів USAID в Україні, фото: UNICEF Ukraine

https://racurs.ua/ua/n203529-usaid-pryzupynylo-finansuvannya-vsih-program-ta-proektiv-v-ukrayini.html

Ракурс

Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проектів без винятків після директиви Держдепу про аудит на 90 днів.

Про це сьогодні, 27 січня, повідомило видання «Суспільне» з посиланням на прес-службу агентства.

Зазначається, що українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування. Зокрема:

повідомлення про призупинення проектів надійшло Chemonics International — міжнародній компанії, що є найбільшим одержувачем фінансування USAID, та яка реалізує в Україні зокрема програми з підтримки агросектору, правової системи та просвітництва. Про це «Суспільне» дізналося від одного зі співробітників офісу компанії у Києві;

Миколаївська міська рада отримала телефонний дзвінок від USAID, в якому повідомили про призупинення проектів у місті, розповів виданню перший заступник міського голови Луков. За його словами, йдеться про десятки проектів міської ради та громадських організацій Миколаєва — від енергонезалежності і до безпекових проектів;

співзасновниця Veteran Hud Івона Костина повідомила у Facebook, що організація змушена закрити Лінію підтримки ветеранів та Хаб у Вінниці. Вона закликала бізнес підтримати проект.

USAID підтримує проекти у загалом понад 100 країнах світу, зокрема в Україні — відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну USAID виділило:

2,6 млрд дол. на гуманітарну допомогу;

5 млрд дол. — на розвиток;

30 млрд дол. — у формі прямої бюджетної підтримки.

20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. 24 січня Державний департамент США видав відповідне розпорядження.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що це обмеження не стосується військової допомоги Україні.

За інформацією видання Financial Times, дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії Держдепу США попросили держсекретаря США Марка Рубіо повністю виключити Україну із директиви, яка набула чинності 24 січня.

Джерело: «Суспільне»