Последствия российского удара по Николаеву, фото: полиция Николаевской области

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Російські загарбники вчора, 28 січня, ввечері завдали ракетного удару по одному із підприємств харчової промисловості у Миколаєві.

В результаті загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років, їхні тіла з-під завалів деблокували рятувальники, повідомляє прес-служба ДСНС.

Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства, — розповіли у відомстві.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за попередньою інформацією, удар було завдано близько 20.00 балістичною ракетою «Іскандер-М».