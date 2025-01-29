поліція Миколаївської області

https://racurs.ua/ua/n203577-rashysty-vdaryly-po-harchovomu-pidpryiemstvu-u-mykolaievi-dvoie-zagyblyh-foto-video.html

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Російські загарбники вчора, 28 січня, ввечері завдали ракетного удару по одному із підприємств харчової промисловості у Миколаєві.

В результаті загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років, їхні тіла з-під завалів деблокували рятувальники, повідомляє прес-служба ДСНС.

Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства, — розповіли у відомстві.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за попередньою інформацією, удар було завдано близько 20.00 балістичною ракетою «Іскандер-М».