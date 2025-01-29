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Ракурс
поліція Миколаївської області

Рашисти вдарили по харчовому підприємству у Миколаєві — двоє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

29 січ 2025, 08:25
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Російські загарбники вчора, 28 січня, ввечері завдали ракетного удару по одному із підприємств харчової промисловості у Миколаєві.

В результаті загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років, їхні тіла з-під завалів деблокували рятувальники, повідомляє прес-служба ДСНС.

Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства, — розповіли у відомстві.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за попередньою інформацією, удар було завдано близько 20.00 балістичною ракетою «Іскандер-М».

Наслідки російського удару по Миколаєву, фото: поліція Миколаївської області

Наслідки російського удару по Миколаєву, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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