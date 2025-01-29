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Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 670 человек, фото: «Похороны.ру»
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 670 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n203579-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-670-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 834 тис. 670 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 670 осіб. Про це сьогодні, 29 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 886 танків;
- 20 тис. 597 бойових броньованих машин;
- 22 тис. 395 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 264 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 50 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 331 гелікоптерів;
- 23 тис. 456 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 54 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 35 тис. 366 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 721 одиницю спеціальної техніки.
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