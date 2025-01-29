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Ракурс
Рашисти за добу втратили 1 тис. 670 осіб, фото: «Похороны.ру»

Російська армія за добу втратила 1 тис. 670 осіб (ІНФОГРАФІКА)

29 січ 2025, 09:31
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 834 тис. 670 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 670 осіб. Про це сьогодні, 29 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 886 танків;
  • 20 тис. 597 бойових броньованих машин;
  • 22 тис. 395 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 264 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 50 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 331 гелікоптерів;
  • 23 тис. 456 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 54 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 35 тис. 366 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 721 одиницю спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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