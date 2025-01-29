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Ракурс
Уничтожение лодки рашистов, скриншот видео

Дрон пограничников потопил вражескую лодку на юге Украины (ВИДЕО)

29 янв 2025, 09:54
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На півдні прикордонники за допомогою дрона знищили плавзасіб ворога.

Вражений човен згорів та затонув. Відповідне відео сьогодні, 29 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Внаслідок влучного застосування FPV-дрона, захисники підпалили моторний човен, який згодом пішов на дно, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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