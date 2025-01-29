На півдні прикордонники за допомогою дрона знищили плавзасіб ворога.

Вражений човен згорів та затонув. Відповідне відео сьогодні, 29 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Внаслідок влучного застосування FPV-дрона, захисники підпалили моторний човен, який згодом пішов на дно, — вказано в описі відео.