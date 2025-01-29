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Дрон пограничников потопил вражескую лодку на юге Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203580-dron-pogranichnikov-potopil-vrajeskuu-lodku-na-uge-ukrainy-video.htmlРакурс
На півдні прикордонники за допомогою дрона знищили плавзасіб ворога.
Вражений човен згорів та затонув. Відповідне відео сьогодні, 29 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Внаслідок влучного застосування FPV-дрона, захисники підпалили моторний човен, який згодом пішов на дно, — вказано в описі відео.
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