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Ракурс
Знищення човна рашистів, скріншот відео

Дрон прикордонників потопив ворожий човен на півдні України (ВІДЕО)

29 січ 2025, 09:54
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На півдні прикордонники за допомогою дрона знищили плавзасіб ворога.

Вражений човен згорів та затонув. Відповідне відео сьогодні, 29 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Внаслідок влучного застосування FPV-дрона, захисники підпалили моторний човен, який згодом пішов на дно, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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