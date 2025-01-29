Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення човна рашистів, скріншот відео
Дрон прикордонників потопив ворожий човен на півдні України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203580-dron-prykordonnykiv-potopyv-vorojyy-choven-na-pivdni-ukrayiny-video.htmlРакурс
На півдні прикордонники за допомогою дрона знищили плавзасіб ворога.
Вражений човен згорів та затонув. Відповідне відео сьогодні, 29 січня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Внаслідок влучного застосування FPV-дрона, захисники підпалили моторний човен, який згодом пішов на дно, — вказано в описі відео.
Зміна місця проживання за новими правилами: алгоритм дій військовозобовʼязаних
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...