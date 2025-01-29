В США суд временно заблокировал решение Трампа приостановить финансирование неприбыльных организаций

Дональд Трамп, фото: Rawpixel

https://racurs.ua/n203582-v-ssha-sud-vremenno-zablokiroval-reshenie-trampa-priostanovit-finansirovanie-nepribylnyh-organizaciy.html

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У США федеральна суддя США Лорен Аліхан тимчасово — до 3 лютого — заблокувала рішення президента Дональда Трампа призупинити державне фінансування американських неприбуткових організацій.

Рішення було заблоковане всього за кілька хвилин до того, як мало набути чинності, повідомляє Associated Press.

Зазначається, що судове обмеження було ухвалене у зв’язку з позовом неприбуткових організацій, які отримують федеральне фінансування.

Президент-республіканець Трамп, новий термін на посаді якого нещодавно розпочався, ухвалив рішення призупинити федеральне фінансування, поки його адміністрація проводить всеохоплюючу перевірку цих виплат на відповідність його політиці.

Президент-республіканець хоче збільшити видобуток викопного палива, скасувати захист трансгендерних людей і покласти край зусиллям, спрямованим на забезпечення політики «різноманітності, рівності та інклюзивності».

Демократи назвали це рішення адміністрації Трампа свавільним і незаконним. Вони стверджують, що президент не має права в односторонньому порядку припиняти витрачати гроші, виділені Конгресом.

Буквально через кілька хвилин після того, як Аліхан ухвалила своє рішення, генеральні прокурори-демократи з 22 штатів і округу Колумбія подали власний позов з метою заблокувати і назавжди унеможливити припинення федерального фінансування з боку адміністрації.

Аліхан, ухвалюючи рішення, поставила під сумнів, наскільки детально були прописані деталі заморожування фінансування.

Схоже, що федеральний уряд наразі не знає повного обсягу програм, які будуть призупинені, — сказала вона.

Зі свого боку, адвокат Міністерства юстиції США Деніел Швей стверджував, що заморожування не повинно бути призупинене, оскільки позивачі не вказали, хто негайно втратить фінансування, якщо воно набуде чинності.

Потенційно на перевірці перебувають трильйони доларів. Гранти, які були надані, але не витрачені, також повинні бути зупинені, якщо вони можуть порушити один з указів Трампа.

Представники адміністрації Трампа заявили, що програми, які надають пряму допомогу американцям, не постраждають, такі як Medicare, соціальне забезпечення, студентські позики та талони на харчування. Однак, зазначає видання, іноді їм було важко надати чітку картину. Так, влада міста Прічард у штаті Алабама побоюється, що не отримає фінансування необхідного ремонту системи питної води.

Джерело: Associated Press