Рашисты в ночь на 29 января массированно атаковали Украину беспилотниками, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n203583-29-vrajeskih-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 січня (із 19.30 28 січня), атакували Україну загалом 57 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Запуски здійснювалися з напрямків російських Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Також ворог здійснив запуск балістичної ракети «Іскандер-М» із Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.30:

підтверджено збиття 29 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях;

14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків);

внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

Нагадаємо, ввечері 28 січня російська ракета «Іскандер-М» вдарила по харчовому підприємству у Миколаєві, двоє людей загинули.