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Рашисти в ніч на 29 січня масовано атакували Україну безпілотниками, інфографіка: Повітряні сили

29 ворожих безпілотників збили сили ППО України (ІНФОГРАФІКА)

29 січ 2025, 11:07
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 січня (із 19.30 28 січня), атакували Україну загалом 57 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Запуски здійснювалися з напрямків російських Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Також ворог здійснив запуск балістичної ракети «Іскандер-М» із Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.30:

  • підтверджено збиття 29 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях;
  • 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків);
  • внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

Рашисти в ніч на 29 січня масовано атакували Україну безпілотниками, інфографіка: Повітряні сили

Нагадаємо, ввечері 28 січня російська ракета «Іскандер-М» вдарила по харчовому підприємству у Миколаєві, двоє людей загинули.

Джерело: Ракурс


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