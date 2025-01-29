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Рашисты используют репрессивные методы против жителей ВОТ, фото: «Громадське радіо»

Рашисты ввели «фильтрацию» населения на ВОТ Донетчины — ЦНС

29 янв 2025, 13:49
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Російські окупанти продовжують використовувати репресивні методи для встановлення повного контролю над жителями тимчасово окупованих територій сходу України.

Наприкінці 2024 року рашисти розгорнули військові комендатури в окупованих населених пунктах і впровадили так звану «фільтрацію» місцевих жителів. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Дана «фільтрація» передбачає жорсткі перевірки особистих даних, допити та обшуки людей. Головна мета цих «заходів» — виявлення зв’язків із Силами оборони України та будь-яких проявів нелояльності до окупаційного режиму, — вказано в повідомлені.

Зазначається, що особи, які потрапляють під ці «процедури», стикаються із:

  • залякуванням;
  • свавільним затриманням;
  • тортурами з боку кремлівських злочинців.

Фактично окупанти використовують такі дії як інструмент репресій і намагання демонструвати свій повний контроль над місцевим населенням, — наголошують у ЦНС. — Кремль продовжує свої марні зусилля придушити будь-який спротив на ТОТ, використовуючи страх як ключовий метод управління.

У ЦНС закликають повідомляти будь-яку інформацію про «фільтраційні заходи» окупантів, осіб, причетних до репресій, чи їхні плани, до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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