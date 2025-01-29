Рашисти використовують репресивні методи проти жителів ТОТ, фото: «Громадське радіо»

https://racurs.ua/ua/n203588-rashysty-zaprovadyly-filtraciu-naselennya-na-tot-donechchyny-cns.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують використовувати репресивні методи для встановлення повного контролю над жителями тимчасово окупованих територій сходу України.

Наприкінці 2024 року рашисти розгорнули військові комендатури в окупованих населених пунктах і впровадили так звану «фільтрацію» місцевих жителів. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Дана «фільтрація» передбачає жорсткі перевірки особистих даних, допити та обшуки людей. Головна мета цих «заходів» — виявлення зв’язків із Силами оборони України та будь-яких проявів нелояльності до окупаційного режиму, — вказано в повідомлені.

Зазначається, що особи, які потрапляють під ці «процедури», стикаються із:

залякуванням;

свавільним затриманням;

тортурами з боку кремлівських злочинців.

Фактично окупанти використовують такі дії як інструмент репресій і намагання демонструвати свій повний контроль над місцевим населенням, — наголошують у ЦНС. — Кремль продовжує свої марні зусилля придушити будь-який спротив на ТОТ, використовуючи страх як ключовий метод управління.

У ЦНС закликають повідомляти будь-яку інформацію про «фільтраційні заходи» окупантів, осіб, причетних до репресій, чи їхні плани, до відповідного анонімного чат-бота.