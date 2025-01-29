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Последствия ударов по нефтебазе в Энгельсе, фото: Минобороны Великобритании
Последствия ударов по нефтебазе бомбардировщиков в Энгельсе показала британская разведка (ФОТО)https://racurs.ua/n203589-posledstviya-udarov-po-neftebaze-bombardirovschikov-v-engelse-pokazala-britanskaya-razvedka-foto.htmlРакурс
Українські безпілотники 8 січня завдали удару по нафтобазі «Кристал», розташованій за 8 км від російської авіабази Енгельс-2.
Удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів на складі, гасіння яких тривало кілька днів. Про це сьогодні, 29 січня, на своїй сторінці в соцмережі X повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Крім того, за даними розвідки, в ніч на 14 січня по цій нафтобазі завдали ще одного удару — це знову спричинило пожежу і завдало інфраструктурі об'єкта додаткової шкоди.
Аналіз знімків від 21 січня 2025 року виявляє чотири оціночно знищені резервуари ПММ та 10 оціночно пошкоджених резервуарів ПММ, — зазначили в британському оборонному відомстві.
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