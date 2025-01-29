Наслідки ударів по нафтобазі в Енгельсі, фото: Міноборони Великої Британії

https://racurs.ua/ua/n203589-naslidky-udariv-po-naftobazi-bombarduvalnykiv-v-engelsi-pokazala-brytanska-rozvidka-foto.html

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Українські безпілотники 8 січня завдали удару по нафтобазі «Кристал», розташованій за 8 км від російської авіабази Енгельс-2.

Удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів на складі, гасіння яких тривало кілька днів. Про це сьогодні, 29 січня, на своїй сторінці в соцмережі X повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Крім того, за даними розвідки, в ніч на 14 січня по цій нафтобазі завдали ще одного удару — це знову спричинило пожежу і завдало інфраструктурі об'єкта додаткової шкоди.