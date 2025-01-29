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Ракурс
Наслідки ударів по нафтобазі в Енгельсі, фото: Міноборони Великої Британії

Наслідки ударів по нафтобазі бомбардувальників в Енгельсі показала британська розвідка (ФОТО)

29 січ 2025, 14:13
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Українські безпілотники 8 січня завдали удару по нафтобазі «Кристал», розташованій за 8 км від російської авіабази Енгельс-2.

Удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів на складі, гасіння яких тривало кілька днів. Про це сьогодні, 29 січня, на своїй сторінці в соцмережі X повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Крім того, за даними розвідки, в ніч на 14 січня по цій нафтобазі завдали ще одного удару — це знову спричинило пожежу і завдало інфраструктурі об'єкта додаткової шкоди.

Аналіз знімків від 21 січня 2025 року виявляє чотири оціночно знищені резервуари ПММ та 10 оціночно пошкоджених резервуарів ПММ, — зазначили в британському оборонному відомстві.

Наслідки ударів по нафтобазі в Енгельсі. Знищені цистерни позначені червоним кольором, пошкоджені – помаранчевим, фото: Міноборони Великої Британії

Джерело: Ракурс


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