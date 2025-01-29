Двух российских агентов задержаны в Харькове, фото: полиция Харьковщины

https://racurs.ua/n203591-sochetali-navedenie-udarov-s-podgotovkoy-zakladok-s-narkotikami-v-harkove-zaderjali-rossiyskih.html

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У Харкові затримали двох російських коригувальників, які поєднували наведення російських ударів із підготовкою «закладок» з наркотиками.

Про це сьогодні, 29 січня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що поплічниками ворога виявилися 38-річний місцевий безробітний та його 24-річна співмешканка:

у «перервах» між коригуванням атак жінка торгувала наркотиками через так звані «закладки», які залишала по місту для своїх клієнтів;

обоє дистанційно працювали на представника російської спецслужби, який «помітив» пару, коли вони шукали «легкі» гроші на російських Telegram-каналах;

за вказівкою куратора вони обходили вулиці прифронтового міста, де приховано фіксували пункти базування Сил оборони, а потім направляли окупантам «звіт» у вигляді фото та геолокацій об'єктів. Найбільше ворога цікавили запасні командні пункти підрозділів ЗСУ та СБУ.

Співробітники Служби безпеки задокументували злочини обох інформаторів і затримали їх в орендованій квартирі, яку вони винаймали для конспірації, — розповіли у спецслужбі.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова.