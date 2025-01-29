Российский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Купянске, фото: Харьковская областная прокуратура

https://racurs.ua/n203592-rossiyskiy-bespilotnik-atakoval-skoruu-v-kupyanske-troe-postradavshih-foto.html

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Російський безпілотник сьогодні, 29 січня, близько 11.45 вдарив біля автомобіля швидкої допомоги у Куп’янську.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті атаки безпілотника постраждали троє працівників Харківської бригади екстреної медичної допомоги, які перебувають у місті на підсиленні та їхали на виклик:

43-річного водія з пораненнями госпіталізували до лікарні;

26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня зазнали гострої реакції на стрес.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).