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Российский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Купянске, фото: Харьковская областная прокуратура

Российский беспилотник атаковал скорую в Купянске — трое пострадавших (ФОТО)

29 янв 2025, 15:26
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Російський безпілотник сьогодні, 29 січня, близько 11.45 вдарив біля автомобіля швидкої допомоги у Куп’янську.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті атаки безпілотника постраждали троє працівників Харківської бригади екстреної медичної допомоги, які перебувають у місті на підсиленні та їхали на виклик:

  • 43-річного водія з пораненнями госпіталізували до лікарні;
  • 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня зазнали гострої реакції на стрес.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Встановлено, що атака була завдана БпЛА «Молния-2», — розповіли в прокуратурі.

Російський безпілотник атакував автомобіль швидкої допомоги у Куп’янську, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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