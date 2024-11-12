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Россияне атаковали Харьков дроном новой разработки
Россияне атаковали Харьков дроном новой разработки (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n201154-rossiyane-atakovali-harkov-dronom-novoy-razrabotki-foto-video.htmlРакурс
Росіяни атакували Харків дроном нової розробки.
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Слідчі Харківської обласної прокуратури встановили, що 12 листопада орієнтовно о 15.35 ворожий безпілотник влучив в одинадцятиповерховий житловий будинок у Слобідському районі м. Харкова.
70-річна жінка дістала поранень.
Попередньо, для удару російська армія знову застосувала ударний БпЛА «Молнія-1».
Уперше «Молнію» московити запустили по Харкову 12 листопада о 13.55. Ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі. Постраждали дві людини. У 50-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес. 55-річна жінка отримала осколкове поранення та опік.
Такі «Молнії» можуть летіти на 40 км і нести 3−5 кг втбухівки.
Внаслідок атаки вибито вікна у багатоповерхівках.
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