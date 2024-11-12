Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне атаковали Харьков дроном новой разработки

Россияне атаковали Харьков дроном новой разработки (ФОТО, ВИДЕО)

12 ноя 2024, 20:15
999

Росіяни атакували Харків дроном нової розробки.


.

Слідчі Харківської обласної прокуратури встановили, що 12 листопада орієнтовно о 15.35 ворожий безпілотник влучив в одинадцятиповерховий житловий будинок у Слобідському районі м. Харкова.

70-річна жінка дістала поранень.

Попередньо, для удару російська армія знову застосувала ударний БпЛА «Молнія-1».

Уперше «Молнію» московити запустили по Харкову 12 листопада о 13.55. Ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі. Постраждали дві людини. У 50-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес. 55-річна жінка отримала осколкове поранення та опік.

Такі «Молнії» можуть летіти на 40 км і нести 3−5 кг втбухівки.

Внаслідок атаки вибито вікна у багатоповерхівках.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров