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Ракурс
Росіяни атакували Харків дроном нової розробки

Росіяни атакували Харків дроном нової розробки (ФОТО, ВІДЕО)

12 лис 2024, 20:15
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Росіяни атакували Харків дроном нової розробки.


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Слідчі Харківської обласної прокуратури встановили, що 12 листопада орієнтовно о 15.35 ворожий безпілотник влучив в одинадцятиповерховий житловий будинок у Слобідському районі м. Харкова.

70-річна жінка дістала поранень.

Попередньо, для удару російська армія знову застосувала ударний БпЛА «Молнія-1».

Уперше «Молнію» московити запустили по Харкову 12 листопада о 13.55. Ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі. Постраждали дві людини. У 50-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес. 55-річна жінка отримала осколкове поранення та опік.

Такі «Молнії» можуть летіти на 40 км і нести 3−5 кг втбухівки.

Внаслідок атаки вибито вікна у багатоповерхівках.

Джерело: Ракурс


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