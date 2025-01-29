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Російський безпілотник атакував автомобіль швидкої допомоги у Куп’янську, фото: Харківська обласна прокуратура
Російський безпілотник атакував «швидку» у Куп’янську — троє постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203592-rosiyskyy-bezpilotnyk-atakuvav-shvydku-u-kup-yansku-troie-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російський безпілотник сьогодні, 29 січня, близько 11.45 вдарив біля автомобіля швидкої допомоги у Куп’янську.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
В результаті атаки безпілотника постраждали троє працівників Харківської бригади екстреної медичної допомоги, які перебувають у місті на підсиленні та їхали на виклик:
- 43-річного водія з пораненнями госпіталізували до лікарні;
- 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня зазнали гострої реакції на стрес.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Встановлено, що атака була завдана БпЛА «Молния-2», — розповіли в прокуратурі.
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