https://racurs.ua/n203604-kiev-kompensiruet-poteri-ot-zamorozki-usaid-sobstvennymi-i-evropeyskimi-sredstvami-zelenskiy.html

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Київ компенсує втрати від заморозки USAID власними та європейськими коштами. Про це у зверненні 29 січня заявив президент Володимир Зеленський.

ВІн повідомив про початкову доповідь щодо компенсації втрат урядовців та команди Офісу президента — Олексія Кулеби та Віктора Микити.

Ішлося про критично важливі для України програми, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися коштом американської підтримки.

Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також — говорити з європейцями, — сказав президент.

28 січня офіс Зеленського анонсував консультації зі США для відновлення фінансування USAID.

Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проектів без винятків після директиви Державного департаменту про аудит на 90 днів.